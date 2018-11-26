Рада схвалила введення воєнного стану

Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

Нардепи підтримали пропозицію Порошенка ввести воєнний стан

Верховна рада України в понеділок, 26 листопада, на позачерговому засіданні схвалила введення воєнного стану в Україні. За проект закону проголосували 276 нардепів, передає кореспондент РБК-Україна.

Парламентарі розглянули відповідний законопроект авторства президента Петра Порошенка у відкритому режимі.

Перед голосуванням президент Петро Порошенко зазначив, що вніс у Раду новий проект указу, і саме за нього проголосують нардепи.

"Я вніс новий проект указу, в якому термін дії воєнного стану буде скорочений до 30 діб. Указ зареєстрований у Верховній раді. Офіційно внесений на заміну", - сказав глава держави.

Президент уточнив області, в яких буде введено воєнний стан.

"Друга позиція проект закону передбачається за підсумками обговорення запровадження воєнного стану виключно в областях, які розташовані вздовж російського кордону, вздовж придністровської ділянки україно-молдовського кордону і вздовж узбережжя Чорного і Азовського морів… Це є Вінницька, Луганська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Чернігівська, Херсонська, Донецька, Запорізька і внутрішні води Керченської акваторії", - заявив Порошенко під стенограму.

Підкреслимо, в момент голосування на сайті ВР оновлений проект указу був відсутній. Станом на 22:00 сторінка закону на сайті недоступна.

На засіданні РНБО, яке проходило вночі 26 листопада, Порошенко заявив, що введення воєнного стану не означає, що Україна буде проводити наступальні дії.

"Україна буде проводити дії щодо оборони своєї території. Це не означає зміни положення на фронтовий лінії Донецької і Луганської областей. Рішення не передбачає негайної мобілізації, але буде проведена робота з резервом першої черги. Рішення не передбачатиме обмеження конституційних прав громадян", - сказав Порошенко.

Як відомо, 25 листопада, по корабельній групі ВМС України в Азовському морі відкрили вогонь прикордонні катери ФСБ Росії. Командування ВМС повідомило, що росіяни стріляли на ураження. У результаті атаки три корабля українських ВМС були захоплені російським спецназом. Крім того, шість українських військовослужбовців були поранені.

МВС України спецзасобами отримало доступ до відео провокації -тарана російського прикордонного корабля "Дон" українського судна. Перехоплене відео знято російськими, чутні команди - це піде доказом в міжнародний суд!

Агресія! Гуртуемось та очікуємо реакції дружніх країн! pic.twitter.com/f0e9hFB1BT — Arsen Avakov (@AvakovArsen) November 25, 2018

Як писало РБК-Україна, Збройні сили України, а також особовий склад Служби безпеки України були приведені в повну бойову готовність.

Додамо, після захоплення українських кораблів в Азовському морі глава Державної прикордонної служби Петро Цигикал ініціював обмеження в'їзду деяким росіянам на територію країни.