Зустріч Зеленського з гендиректором МАГАТЕ і удар росіян по Харкову: новини за 30 серпня

Війна Росії проти України: останні новини

Окупанти обстріляли центр Харкова: зафіксовано дев'ять прильотів, є загиблі

Російські військові вранці 30 серпня обстріляли центральну частину Харкова. Всього зафіксовано дев'ять прильотів.

В результаті атаки загинуло чотири людини. Двоє людей загинуло в громадському місці відпочинку, ще двоє загиблих - по вул. Культури біля багатоповерхового житлового будинку. Також 11 осіб поранено.

Зеленський зустрівся з головою МАГАТЕ Гроссі

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Гроссі у вівторок, 30 серпня.

Лідер України наголосив на важливості термінової демілітаризації станції, виведення всіх російських військових, створення демілітаризованої зони та переходу станції під контроль України.

ЗСУ звільнили чотири села в Херсонській області? У Міноборони відреагували на дані CNN

Українські військові не підтвердили і не спростували дані про звільнення від окупантів чотирьох сіл у Херсонській області.

Ще вчора, 29 серпня, відповідну інформацію опублікувало видання CNN.

Зеленський провів непротокольну розмову з Макроном: про що говорили

У ніч на вівторок, 30 серпня, президент України Володимир Зеленський провів непротокольну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Цю інформацію РБК-Україна підтвердив прес-секретар українського президента Сергій Нікіфоров.

Німеччина запропонувала ЄС зупинити спрощений візовий режим з Росією

Німеччина пропонує країнам Євросоюзу призупинити дію угоди про спрощений візовий режим з Російською Федерацією. Про це заявила голова МЗС Німеччини Анналена Бербок.

Україна вже розробляє план евакуації для жителів Криму, - Подоляк

Україна вже готує евакуаційні маршрути з тимчасово окупованого Криму для жителів, які захочуть покинути півострів на період активної деокупації, заявив радник голови ОП Михайло Подоляк.

США поставили Україні зброю для контрнаступу на півдні, - CNN

Нещодавні поставки американської зброї для України були призначені для контрнаступу на півдні.

Як заявив представник адміністрації президента США Джо Байдена, українським військовим допомагали підготуватися до контрнаступу протягом останніх декількох місяців, виконуючи конкретні запити на поставку зброї.

Дощі на півдні та спека до + 34: прогноз погоди на останній день літа

У середу, 31 серпня, в Україні буде без опадів. Лише у південних областях місцями прогнозуються короткочасні дощі та грози.