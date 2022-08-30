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Росія перекидає колони техніки з Криму в Херсонську область

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Херсон, Вівторок 30 серпня 2022 15:32
Росія перекидає колони техніки з Криму в Херсонську область Фото: РФ перекидає колони техніки з Криму під Херсон (facebook com mod mil rus)
Автор: Наталія Гурковська

РФ перекидає колони техніки з Криму в захоплену Херсонську область. ЗСУ знову вдарили по Антонівському мосту, щоб перешкодити цьому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву депутата Херсонської обласної ради Сергія Хланя.

"Росіяни формують великі колони техніки в Криму і відправляють у бік тимчасово окупованої Херсонської області", - повідомив він.

За словами Хланя, важливо, щоб цю техніку не було перекинуто до лінії фронту.

"І от ми спостерігаємо - знову чіткі прильоти по Антонівському мосту, - розповів він. - А колони хай тільки з’являться у полі зору HIMARS і буде окупантам ще одна Брилівка".

Зазначимо, про перекидання колон російської техніки з Криму в окуповану Херсонську область повідомив голова Меджиліса Рефат Чубаров. За його даними на вчорашній вечір, близько 400 армійських машин виїхали з російських військових частин навколо Сімферополя і колоною вирушили Джанкойською трасою у бік Херсона.

"Продовжується формування нової колони у Сімферополі з важких автомашин, танків, БТРів, які прибувають з боку Феодосії", - написав він у Facebook, уточнивши, що перша колона на Херсон вирушила ще вчора.

Як повідомлялося, раніше радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявляв, що ймовірність перекидання 3-го армійського корпусу РФ, який складається з 15 тисяч військових, на Херсонський напрямок невелика.

Нагадаємо, в ніч з 29 на 30 липня ЗСУ вдарили по російському залізничному ешелону, який прибув на станцію Брилівка. Він налічував понад 40 вагонів із живою силою, технікою та боєприпасами.

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Херсон Херсонская область
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