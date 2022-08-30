Зеленський зустрівся з главою МАГАТЕ Гроссі, - CNN
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Гроссі у вівторок, 30 серпня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Видання, посилаючись на прес-службу Офісу президента, повідомляє, що зустріч відбулася перед запланованим візитом делегації МАГАТЕ на Запорізьку атомну електростанцію, який очікується цього тижня.
При цьому жодних подробиць зустрічі наразі не було оприлюднено.
Нагадаємо, місія МАГАТЕ прибула до Києва напередодні запланованого візиту на Запорізьку АЕС.
В Офісі президента повідомили, що росіяни обстрілюють коридори, по яких експерти повинні доїхати на ЗАЕС.
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак зазначив, що окупанти імітують бойові дії в Енергодарі, аби спробувати зірвати візит місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС.
Як відомо, місія МАГАТЕ їде в Енергодар на тлі загострення ситуації навколо З АЕС. Команда міжнародних інспекторів приступить до роботи на атомній станції вже цього тижня.
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