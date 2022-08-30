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Дощі на півдні та спека до +34: прогноз погоди на останній день літа

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Київ, Вівторок 30 серпня 2022 13:52
Дощі на півдні та спека до +34: прогноз погоди на останній день літа Фото: на півдні очікуються дощі і спека до +34 (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У середу, 31 серпня, в Україні буде без опадів. Лише у південних областях місцями прогнозуються короткочасні дощі та грози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Укргідрометцентру в Facebook.

Вітер північно-західний, швидкість якого сягатиме 7-12 м / с.

Температура повітря вночі становитиме +12 +17 градусів, а на півдні країни +18 +23. При цьому вдень температура повітря коливатиметься від +22 до +27 градусів, а в Східній і південній частині від +29 до +34.

За даними синоптиків, у Київській області буде хмарно з проясненнями і без опадів.

Температура повітря по області вночі становитиме +12 +17 градусів, а вдень +22 +27.

У Києві ж температура повітря вночі буде в межах +15 +17 градусів, а вдень прогріється до +23 +25.

Дощі на півдні та спека до +34: прогноз погоди на останній день літа

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