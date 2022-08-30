Окупанти можуть провести "псевдореферендум" в Харківській області в жовтні: названа дата

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kharkiv Today .

Петицію про проведення "загальнонаціонального референдуму" на території Вовчанська і Великого Бурлука підписали 477 жителів. До війни сукупна кількість жителів двох міст становила 20 тисяч осіб. Петицію начебто розглядали в будівлі Будинку культури у Вовчанську під головуванням депутата від "Єдиної Росії".

Повідомляється, що окупаційна адміністрація Вовчанського району підтримала петицію за проведення "псевдореферендуму" у Вовчанському районі о 10:00 20 жовтня. Місце проведення повинні оголосити не пізніше ніж через три тижні.