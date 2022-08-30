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Окупанти можуть провести "псевдореферендум" в Харківській області в жовтні: названа дата

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Харків, Вівторок 30 серпня 2022 12:20
Окупанти можуть провести "псевдореферендум" в Харківській області в жовтні: названа дата Ілюстративне фото: окупанти можуть провести "псевдореферендум" в Харківській області в жовтні (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Окупанти анонсували проведення першого "псевдореферендуму" на тимчасово окупованій частині Харківської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kharkiv Today.

Петицію про проведення "загальнонаціонального референдуму" на території Вовчанська і Великого Бурлука підписали 477 жителів. До війни сукупна кількість жителів двох міст становила 20 тисяч осіб. Петицію начебто розглядали в будівлі Будинку культури у Вовчанську під головуванням депутата від "Єдиної Росії".

Повідомляється, що окупаційна адміністрація Вовчанського району підтримала петицію за проведення "псевдореферендуму" у Вовчанському районі о 10:00 20 жовтня. Місце проведення повинні оголосити не пізніше ніж через три тижні.

Раніше повідомлялося, що у Маріуполі Донецької області окупанти активізували підготовку до "псевдореферендуму". За допомогою колаборантів намагаються сформувати чотири виборчі комісії.

Нагадаємо, раніше представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький розповів РБК-Україна, що проведення "референдумів" на окупованих територіях залежатиме від ситуації на фронті.

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