РФ посилює війська на Донецькому напрямку і перекидає сили на Херсон і Запоріжжя, - Генштаб
Росія посилює угрупування своїх військ на Донецькому напрямку, а також продовжує переміщення частин 3-го армійського корпусу на тимчасово окуповані території Запорізької та Харківської областей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.
- На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін немає.
- На Сіверському напрямку окупанти обстріляли з артилерії райони населених пунктів Грем’яч Чернігівської області та Нововасилівка, Бачівськ, Старикове, Піски і Миропільське Сумської області.
- На Слобожанському напрямку загарбники продовжують ведення бойових дій задля утримання раніше зайнятих рубежів.
- На Харківському напрямку росіяни обстріляли із мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони Долини, Адамівки, Харкова, Хрестища, Байрака, Олександрівки, Мазанівки, Удів, Борщової, Великої Комишувахи, Світличного, Костянтинівки та Руської Лозової. Задіяли авіацію для удару біля Гусарівки.
- На Слов’янському напрямку противник продовжував обстріли із ствольної артилерії та РСЗВ неподалік Пришиба, Гусарівки та Краснопілля.
- Ворог спробував наступати у напрямку Шнурків, зазнав вогневого ураження та відійшов. Втрати уточнюються.
- На Донецькому напрямку росіяни посилюють угруповання військ на Курахівському напрямку за рахунок перегрупування окремих підрозділів зі складу Центрального військового округу.
- Українські військові ведуть позиційні бої задля покращення тактичного положення по лінії зіткнення. Основні зусилля наших бійців зосереджуються на вогневому ураженні пунктів управління, засобів протиповітряної оборони, складів з боєприпасами та порушенні функціонування системи логістичного забезпечення противника.
- На Краматорському напрямку вогневого ураження зазнали райони Богородичного, Слов’янська, Григорівки, Спірного, Переїзного та Виїмки. Удари авіації окупантів зафіксовано біля Григорівки та Пришиба.
- На Бахмутському напрямку ворог обстріляв із танків, ствольної та реактивної артилерії райони Бахмута, Соледара, Білогорівки, Зайцевого і Кодеми. Противник здійснив ракетний удар по району міста Костянтинівка.
- Наступальними діями загарбники намагалися просунутися у напрямках Зайцевого, Веселої Долини та Бахмута, успіху не досягли, відійшли.
- З декількох напрямків одночасно противник намагається встановити контроль над населеним пунктом Кодема, тривають бої.
- На Авдіївському напрямку росіяни здійснював мінометні та артилерійські обстріли неподалік Марʼїнки, Веселого, Опитного та Новомихайлівки. Наступальними та штурмовими діями намагалися покращити тактичне положення у напрямках Опитного, Авдіївки, Первомайського і Красногорівки, зазнали значних втрат та відступили.
- На Новопавлівському напрямку окупанти обстрілювали території поблизу Павлівки, Пречистівки, Новоукраїнки та Новополя.
- На Запорізькому напрямку загарбники завдали вогневого ураження по обʼєктах в районах населених пунктів Новопрокопівка, Роботине, Червоне, Гуляйполе, Новоандріївка, Залізничне, Копані, Зелене Поле, Полтавка, Малі Щербаки, Кам’янське, Оріхів, Степове та Ольгівське. Ворожа авіація діяла неподалік Новоданилівки та Новосілки.
- На Південнобузькому напрямку росіяни обстрілювали райони населених пунктів Олександрівка, Новоселівка, Любомирівка, Степова Долина, Новогригорівка, Киселівка, Широке, Первомайське, Калинівка, Андріївка, Лозове, Шевченкове, Білоусове, Зарічне, Князівка, Ольгине та Зеленодольськ.
- Завдали авіаударів біля Андріївки, Давидового Броду, Осокорівки та Потьомкиного. Ракетними ударами ворог продовжує нищити цивільні об’єкти міста Миколаєва.
Під прикриттям інфраструктури атомної електростанції артилерія РФ активізувала обстріли районів населених пунктів Нікополь та Олексіївка.
Корабельне угруповання окупантів в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжує виконувати завдання розвідки та блокування цивільного судноплавства.
При цьому зберігається загроза ракетних ударів по об’єктах та елементах інфраструктури в глибині території України.
В свою чергу російські військові продовжують зазнавати значних втрат, особливо у живій силі.
Нагадаємо, за минулу добу українські військові ліквідували ще 450 загарбників. Всього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 47 550 своїх військових.
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