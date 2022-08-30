Німеччина запропонувала ЄС зупинити спрощений візовий режим із Росією

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Анналени Бербок, яку цитує NDR.

За її словами, німецький уряд хотів би виступити посередником у суперечці між країнами ЄС щодо повної заборони на в'їзд для росіян.

"Європі потрібно знайти спільне рішення за різних позицій. Моя пропозиція - призупинити угоду про спрощену видачу віз, щоб більше не видавати багаторічні візи", - зазначила вона.

Вона також наголосила, що в цьому випадку можна було б ретельно перевірити, наскільки близький заявник до російського уряду.