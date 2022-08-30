Німеччина запропонувала ЄС зупинити спрощений візовий режим із Росією
Німеччина пропонує країнам Євросоюзу призупинити дію угоди про спрощений візовий режим із Російською Федерацією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Анналени Бербок, яку цитує NDR.
За її словами, німецький уряд хотів би виступити посередником у суперечці між країнами ЄС щодо повної заборони на в'їзд для росіян.
"Європі потрібно знайти спільне рішення за різних позицій. Моя пропозиція - призупинити угоду про спрощену видачу віз, щоб більше не видавати багаторічні візи", - зазначила вона.
Вона також наголосила, що в цьому випадку можна було б ретельно перевірити, наскільки близький заявник до російського уряду.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Німеччина та Франція виступають проти повного візового бана для росіян, оскільки це нібито може ще сильніше згуртувати громадян Росії навколо путінського режиму.
Зазначимо, найближчими днями у Празі пройде неформальна зустріч міністрів закордонних справ країн ЄС, на якій обговорюватиметься візова політика щодо росіян.
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