Окупанти обстріляли центр Харкова: зафіксовано вісім прильотів, є загиблі
Російські військові вранці обстріляли центральну частину Харкова. Попередньо зафіксовано вісім прильотів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова.
Окупанти вдарили по місту з артилерії. За інформацією голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, на цей час відомо про чотирьох загиблих, також як мінімум чотири людини поранені. Інформація про постраждалих уточнюється.
В результаті обстрілу сталася пожежа в одному з найулюбленіших місць відпочинку харків'ян. Прилетіло і до ще одного місця відпочинку - вибиті вікна в навколишніх будинках.
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Ігор Терехов також повідомив, що зафіксовано приліт поряд з п'ятиповерховим житловим будинком, також є потрапляння до одного з дошкільних навчальних закладів у центрі міста. За його даними, є інформація про трьох загиблих і чотирьох поранених.
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Терехов також додав, що внаслідок удару кількість загиблих збільшилася до п'яти осіб, поранення отримали щонайменше семеро.
Оновлено (10:51)
За даними Олега Синєгубова, кількість постраждалих внаслідок сьогоднішнього обстрілу центральної частини Харкова попередньо досягла 4 загиблих та 9 поранених. На місці працюють усі екстрені служби, потерпілим надається допомога. Інформація уточнюється.
Оновлено (10:59)
Мер Харкова повідомив, що після обстрілу виникла пожежа у житловому будинку в центрі Харкова. За словами рятувальників, є постраждалі - таким чином їх кількість зростає.
Раніше ми писали, що російські окупанти 29 серпня вранці обстріляли Харків. Ворог застосував для атаки касетні боєприпаси.
Нагадаємо, увечері 28 серпня росіяни завдали двох ракетних ударів по Харкову. Внаслідок обстрілу було зруйновано одну адміністративну будівлю.
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