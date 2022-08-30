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РФ обстрілює коридори проїзду місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС

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Запоріжжя, Вівторок 30 серпня 2022 14:34
РФ обстрілює коридори проїзду місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська обстрілюють коридори, якими місія МАГАТЕ має доїхати на Запорізьку АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника глави Офісу президента Михайла Подоляка.

"Все передбачувано. Росія навмисне обстрілює коридори, якими місія МАГАТЕ має дістатися до ЗАЕС. Все, щоб запропонувати прохід через Крим/ОРДЛО", - пише він.

Подоляк констатує, що позиція України залишається незмінною.

"Доступ тільки через підконтрольну територію України. Демілітаризація АЕС. Негайне відведення російських військ. На станції - тільки ua-персонал", - додав він.

Як повідомлялось, місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) прибула до Києва напередодні запланованого візиту на окуповану Росією Запорізьку АЕС.

Нагадаємо, місія МАГАТЕ їде до окупованого Енергодару на тлі загострення ситуації навколо Запорізької АЕС. Команда міжнародних інспекторів розпочне роботу на атомній станції вже цього тижня.

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