Зеленський провів непротокольну розмову з Макроном: про що говорили

У ніч на вівторок, 30 серпня, президент України Володимир Зеленський провів непротокольну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном.

В ході бесіди лідери двох країн обговорили місію Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), її хронологію, логістику і особливо питання безпеки.

Крім того, сьогодні в другій половині дня Зеленський може провести зустріч з гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі - залежно від того, коли місія відправиться на Запорізьку АЕС.

Нагадаємо, сьогодні місія МАГАТЕ прибула до Києва.

За інформацією видання The New York Times, всі члени команди - представники нейтральних країн. Ні США, ні Великобританія, ні інші країни, які надають рішучу військову підтримку Україні, не будуть представлені в делегації.

Візит МАГАТЕ на Запорізьку АЕС триватиме чотири дні.

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