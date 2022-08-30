ЗСУ звільнили 4 села в Херсонській області? В Міноборони відреагували на дані CNN

Українські військові не підтверджують та не спростовують дані про звільнення від окупантів 4 сіл у Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар керівника об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони України Південь Наталії Гуменюк в ефірі телемарафону.

"На відміну від компанії CNN, я дуже переймаюся долею тих людей, які проживають у цих населених пунктах, і тих підрозділів, які ведуть за них бої, тому ми поки що нічого не підтверджуємо. Ми працюємо, як тільки буде можливість, ми обов’язково повідомимо", - сказала вона.

Коментуючи ситуацію на Херсонському напрямку загалом, Гуменюк розповіла, що наразі тривають позиційні бої з метою покращення положення ЗСУ, "для того, щоб не допустити залучення ворожих резервів".