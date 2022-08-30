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У Криму знову спрацювала система ППО: що відомо

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Крим, Вівторок 30 серпня 2022 13:19
У Криму знову спрацювала система ППО: що відомо Фото: у Криму знову спрацювала система ППО (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У вівторок, 30 серпня, в тимчасово окупованому Севастополі (Крим) прогриміли вибухи. "Влада" повідомляє про роботу системи ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

За словами "губернатора" Михайла Развожаєва, в Севастополі спрацювала система ППО.

Як стверджує місцевий гауляйтер, попередньо, "збитий безпілотник" в районі Верхньосадового на околиці міста.

Нагадаємо, 28 серпня в тимчасово окупованому Криму біля мису Фіолент спалахнула пожежа "на території покинутої військової частини". У тому районі сьогодні були чутні вибухи.

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Крим ПВО Вибух
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