Зустріч Трампа з Кім Чен Ином: головне

Лідери США і КНДР зустрінуться в Ханої

Встреча президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном запланирована на 27-28 февраля 2019 года в Ханое (Вьетнам). Подробнее о встрече лидеров США и КНДР - в материале РБК-Украина.

Трамп анонсировал встречу с Ким Чен Ыном в начале февраля. На своей странице в Twitter президент США отметил, что с нетерпением ждет встречи с лидером КНДР.

"Мои представители только что покинули Северную Корею после очень продуктивной встречи и согласованного времени и даты проведения второго Саммита с Ким Чен Ыном. Это произойдет в Ханое, Вьетнам, 27 и 28 февраля. Я с нетерпением жду встречи с Председателем Кимом и продвижения дела мира", - написал Трамп.

Первая встреча Трампа с Ким Чен Ыном прошла в Сингапуре в 2018 году

Сегодня лидеры США и КДНР встретятся во второй раз. Первая встреча Трампа и Ким Чен Ына состоялась 12 июня 2018 года в Сингапуре.

Фото: Ким Чен Ын и Дональд Трамп (facebook.com/WhiteHouse)

В ходе встречи обсуждались вопросы установления "постоянного и прочного механизма поддержания мира" на Корейском полуострове, а также денуклеаризация Корейского полуострова.

Фото: Дональд Трамп (twitter.com/ABC)

Трамп и Ким Чен Ын в ходе первой встречи провели получасовую беседу в закрытом режиме, после чего выступили перед журналистами. В частности, президент США заявил об огромном прогрессе в переговорах, позже Трамп заявлял, что не исключает еще одной встречи с северокорейским лидером, он также приглашал Ким Чен Ына в США.

По итогам первой встречи лидеров США и КНДР было подписано соглашение, которое, в частности, регламентирует развитие отношений между странами на основе желания народов двух стран мира и процветания. Кроме того, в документе указано, что КНДР обязуется добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Денуклеаризация Корейского полуострова

После встречи с Ким Чен Ыном Трамп заявил об отсутствии ядерной угрозы со стороны Северной Кореи. При этом он отметил, что у Северной Кореи есть большой потенциал.

Как заявлял в 2018 году госсекретарь США Майк Помпео, для полного разоружения Северной Корее потребуется несколько лет. По его прогнозу, это может произойти до 2020 года.

В конце июня прошлого года Трамп также заявил о начале процесса денуклеаризации Корейского полуострова. В частности, Трамп заявлял, что КНДР демонтирует свои ядерные и ракетные полигоны, ликвидировала полигон, где проводились испытания баллистических ракет. Также Ким Чен Ын на встрече с Трампом обещал уничтожить полигон по испытанию ракетных двигателей Сохэ и в конце июля 2018 года Северная Корея начала демонтаж ключевых объектов в Сохэ.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон заявлял, что США могут демонтировать основную часть оружейных программ Северной Кореи за год.

Трамп неоднократно заявлял, что доверяет Ким Чен Ыну. При этом, в Пентагоне заявляли, что США будут "проводить переговоры с позиции безоговорочной силы".

Как писало РБК-Украина, в феврале текущего года Северная Корея согласилась допустить инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) для проведения проверок ее ядерных объектов.

При этом, по данным спецкомиссии ООН, КНДР продолжает тайно собирать, тестировать баллистические ракеты и использовать ядерный центр в Йонбене.