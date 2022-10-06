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Оккупанты ракетами обстреляли многоэтажки в Запорожье: под завалами люди

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Запорожье, Четверг 06 октября 2022 05:28
Оккупанты ракетами обстреляли многоэтажки в Запорожье: под завалами люди Фото: оккупанты обстреляли Запорожье (facebook.com/mnsgovua)
Автор: Артур Родивилов

Российские военные утром нанесли ракетные удары по Запорожью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Александра Старуха.

Целями неприятеля стали объекты инфраструктуры. Информация о разрушениях и пострадавших выясняется.

Старух призвал жителей оставаться в укрытиях до отмены воздушной тревоги.

Обновлено 05:40

В результате вражеских атак возникли пожары в городе. Разрушениям подверглись жилые дома. Точное количество пострадавших еще не известно.

Обновлено 06:21

Оккупанты выпустили по жилым многоэтажкам 7 ракет. Разрушены целые подъезды. Под завалами находятся люди. Спасательные службы работают на местах.

Школы и больницы готовятся принимать пострадавших.

Напомним, российские войска утром 5 октября нанесли удар по Запорожью. В городе работает система ПВО. Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев рассказал, что в результате обстрела есть пострадавшие. Их количество пока не назвали.

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