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Ракетный удар по Хмельницкой области: появились фото и видео последствий

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Хмельницкий, Четверг 06 октября 2022 17:00
Ракетный удар по Хмельницкой области: появились фото и видео последствий Фото: опубликованы фото и видео последствий ракетного удара по Хмельницкой области (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Оккупанты сегодня рано утром, 6 октября, нанесли ракетный удар по одной из громад Шепетовского района Хмельницкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Хмельницкой ОВА Сергея Гамалия.

Ракетный удар по Хмельницкой области: появились фото и видео последствийВсего было выпущено две ракеты. Около 6:00 в Шепетовском районе раздались взрывы. Удар наносился российскими реактивными бомбардировщиками с территории Беларуси.

Ракетный удар по Хмельницкой области: появились фото и видео последствийОдна из ракет упала рядом с инфраструктурным объектом, разрушений нет. Другая упала на пустыре. Зафиксированы небольшие повреждения домов. Погибших и пострадавших нет.

Напомним, что сегодня ночью российские войска атаковали Запорожье. Вражеские ракеты попали в многоэтажки. В городе масштабные разрушения, а под завалами находятся люди.

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Хмельницкая область Вторжение России в Украину ракетный удар
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