Финляндия выделила Украине девятый пакет военной помощи

Финляндия выделила Украине новый пакет военной помощи. С начала полномасштабного российского вторжения это уже девятый пакет оборудования и вооружения для обороны страны.

Об этом заявил министр обороны Финляндии Антти Кайкконен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter .

Финляндия традиционно не раскрывает содержание пакета военной помощи и график ее предоставления, чтобы реализовать ее безопасную доставку. Дополнительная помощь была оказана с учетом потребностей Украины.

"Оборонительное сражение Украины продолжается. К сожалению, похоже, что война может затянуться надолго. Наша поддержка Украины продолжается в рамках девятого пакета вооружения", - отметил министр.

Напомним, что ранее премьер-министр Финляндии Санна Марин призвала Европу предоставлять Украине все виды помощи.

Также сообщалось, что власти Финляндии намерены уже в этом году начать строительство забора на экспериментальном участке границы с Россией.

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