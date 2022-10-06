Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России

Совет ЕС утвердил восьмой пакета х санкций против России за ее агрессию против Украины. Этот пакет является ответом на войну России против Украины, в том числе незаконную аннексию украинской территории на основе фиктивных "референдумов", мобилизации дополнительных войск и открытых ядерных угроз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Еврокомиссии .

"Этот пакет вводит новые запреты на импорт ЕС на сумму 7 млрд евро для ограничения доходов России, а также ограничения на экспорт, которые еще больше лишат кремлевский военно-промышленный комплекс ключевых компонентов и технологий, а российскую экономику - европейских услуг и опыта", - говорится в сообщении.

Санкции также лишают российскую армию и ее поставщиков дополнительных конкретных товаров и оборудования, необходимых для ведения войны на территории Украины. Этот пакет также закладывает основу для необходимой правовой базы для введения ограничения цен на нефть, предусмотренного G7, отметили в Еврокомиссии.

Новые экспортные ограничения

Решением ЕС введены дополнительные экспортные ограничения, направленные на сокращение доступа России к военным, промышленным и технологическим товарам, а также ее возможности развивать военный сектор.

Санкции включают запрет на экспорт угля, включая коксующийся уголь (который используется на российских промышленных предприятиях), определенные электронные компоненты (используемые в российском оружии), технические изделия, используемые в авиационной отрасли, а также некоторые химические вещества.

Добавлен запрет на экспорт стрелкового оружия и других товаров в соответствии с Регламентом против пыток.

Новые ограничения на импорт

Евросоюзом согласованы дополнительные ограничения на импорт на сумму почти 7 млрд евро. Они включают запрет на ввоз в Россию готовой продукции и полуфабрикатов из стали, машин и оборудования, пластмасс, транспортных средств, текстиля, обуви, кожи, керамики, некоторых химические продукты и ювелирные изделия не из золота.

Введение ограничения цен на нефть G7

Пакет знаменует собой начало реализации в рамках ЕС соглашения G7 об экспорте российской нефти. В то время как запрет ЕС на импорт российской сырой нефти морем полностью остается в силе, ценовой потолок после его введения позволит европейским операторам осуществлять и поддерживать транспортировку российской нефти в третьи страны при условии, что ее цена останется ниже заранее установленного "потолка".

"Это поможет еще больше сократить доходы России, сохраняя при этом стабильность мировых энергетических рынков за счет продолжения поставок. Таким образом, это также поможет справиться с инфляцией и сохранить стабильные цены на энергию в то время, когда высокие затраты, особенно повышенные цены на топливо, вызывают серьезную озабоченность у всех европейцев", - говорится в сообщении.

Эта мера находится в тесной координации с партнерами по G7. Он вступит в силу после 5 декабря 2022 года для сырой нефти и 5 февраля 2023 года для нефтепродуктов после принятия дополнительного решения Советом ЕС.

Ограничения для государственных предприятий

Пакет запрещает гражданам ЕС занимать должности в руководящих органах некоторых государственных предприятий.

Он также запрещает все операции с Российским морским регистром, добавляя его в список государственных предприятий, на которые распространяется запрет на операции.

Финансовые, ИТ-консультации и другие бизнес-услуги

Существующие запреты на криптоактивы были ужесточены путем запрета всех кошельков, учетных записей или услуг хранения криптоактивов, независимо от суммы кошелька (ранее разрешалось до 10 тысяч евро).

Пакет расширяет спектр услуг, которые больше не могут предоставляться правительству России или юридическим лицам, зарегистрированным в России: теперь они включают ИТ-консультации, юридические консультации, архитектурные и инженерные услуги. Они важны, поскольку потенциально могут ослабить промышленный потенциал России, поскольку она сильно зависит от импорта этих услуг.

Предотвращение обхода санкций

ЕС ввел новый критерий листинга, который позволит применять санкции к лицам, способствующим нарушениям запрета на обход санкций.

Дополнительные санкционные списки

Дополнительные физические и юридические лица были подвергнуты санкциям. Это нацелено на тех, кто причастен к российской оккупации, незаконной аннексии и фиктивным "референдумам" на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Сюда также входят физические и юридические лица, работающие в военном секторе, такие как высокопоставленные и военные чиновники, а также компании, поддерживающие российские вооруженные силы. ЕС также продолжает преследовать тех, кто распространяет дезинформацию о войне.

Ограничительные меры ЕС направлены против ключевых лиц, принимающих решения, олигархов, высокопоставленных военных и пропагандистов, ответственных за подрыв территориальной целостности Украины.

Распространение ограничений на Херсонскую и Запорожскую области

Географический охват ограничительных мер в связи с признанием неподконтрольными правительству районов Донецкой и Луганской областей Украины и вводом российских вооруженных сил в эти районы расширен на все неподконтрольные правительству районы Украины в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях.