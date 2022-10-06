Гайдай подтвердил освобождение Грековки на Сватовском направлении

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая .

Отметим, что украинские военные сообщали об освобождении Грековки - они выкладывали фотографии на фоне таблички с названием населенного пункта. Гайдай подтвердил эту иформации.

"Это уже не есть какой-то тайной. Действительно, Грековка освобождена", - сказал он.

При этом Гайдай отметил, что количество освобожденных населенных пунктов со вчерашнего дня не увеличилось. Добавим, что 5 октября он сообщал о деоккупации шести населенных пунктов.

Кроме того, глава Луганской ОВА отметил, что оккупанты минируют дороги и здания на оккупированных территориях и готовятся к длительной обороне.

Также он добавил, что основные бои проходят в направлении Кременной и именно туда россияне стягивают силы. На этом же направлении и начинается деоккупация украинских территорий.

Напомним, что вчера Вооруженные силы Украины приступили к деоккупации Луганской области.

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