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Украина планирует открыть посольство в Гане: Кулеба раскрыл детали

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Аккра, Четверг 06 октября 2022 20:00
Украина планирует открыть посольство в Гане: Кулеба раскрыл детали Фото: глава МИД Ганы Ширли Айоркор Ботчвей и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (mfa.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры со своей ганской коллегой Ширли Айоркор Ботчвей. В частности, стороны договорились об открытии украинского посольства в Гане.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

"В рамках реализации Африканской стратегии, которая была разработана в МИД по поручению президента Владимира Зеленского, Украина расширяет свое присутствие в Африке. Мы достигли договоренности с ганской стороной: в ближайшее время планируем открыть украинское посольство в Гане. Начало дипломатического присутствия в Аккре даст толчок развитию политических контактов, торговли, инвестиций, культурных обменов и взаимодействия в сфере образования", - заявил Кулеба по итогам переговоров.

По данным ведомства, Кулеба обсудил с Ботчвей активизацию сотрудничества в сферах безопасности, кибербезопасности, цифровой трансформации и сельского хозяйства.

При этом стороны подписали меморандум, согласно которому ганских дипломатов будут подготавливать на базе Дипломатической академии имени Геннадия Удовенко при МИД Украины. Также был поднят вопрос безопасного обучения студентов из Ганы в украинских вузах.

Напомним, ранее стало известно, что Кулеба 3 октября отправился в турне по странам Африки.

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