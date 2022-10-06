МАГАТЭ планирует вдвое увеличить миссию на Запорожской АЭС

Международное агентство по атомной энергии намерено увеличить миссию на Запорожской АЭС с двух до четырех представителей.

Об этом гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил во время брифинга в Киеве, сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне ".

"Мы должны консультироваться с Украиной, а также информировать Россию, поэтому наша ротация будет проводиться каждые 3-4 недели", - сказал он.

Гросси также отметил, что после консультации по вопросу ядерной безопасности на ЗАЭС в Киеве он посетит Россию с той же целью. При этом после поездки в Москву, Гросси планирует вернуться в Киев и доложить президенту Владимиру Зеленскому о результатах встречи.

"Я договорился с президентом Зеленским, что доложу ему о двух вещах, которые обсужу в России - ситуацию на станции и установку в целом безопасности. Я рассчитываю также, что вернусь в Запорожье снова, если смогу", - сказал он.

Напомним, что Гросси находится в Киеве для консультаций по созданию охранной зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС. Также отметим, что он отказался признавать ЗАЭС российским объектом.

Кроме того, на станции планируется перезапустить один из шести реакторов, находящихся в режиме холодной остановки.

Как сообщалось ранее, президент РФ Владимир Путин поручил "передать Запорожскую АЭС под контроль России". В украинском МИД назвали указ Путина ничтожным.

К тому же оккупанты угрожают сотрудникам станции отправкой на фронт, если они не подпишут документы о переходе на работу под руководством "Росатома".

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