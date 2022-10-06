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В России придумали альтернативу переговорам Зеленского и Путина после отказа Украины

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Украина, Четверг 06 октября 2022 14:16
В России придумали альтернативу переговорам Зеленского и Путина после отказа Украины Фото: в России придумали альтернативу переговорам Зеленского и Путина (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В России предложили альтернативу переговорам президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина после официального отказа от них украинской стороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Совфеда Валентины Матвиенко.

В частности, Матвиенко пригласила Верховную раду сесть за стол переговоров, отметив, что "Россия выступает за мирное урегулирование кризиса".

"Давайте прямо сегодня на площадке парламентской "двадцатки" сядем за стол переговоров: парламент России, парламент Украины. Давайте попытаемся понять друг друга, найти договоренности", - заявила она.

Как сообщалось, 4 октября президент Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о "невозможности проведения переговоров" с президентом РФ Путиным. Это стало ответом на "попытку России аннексировать территории" Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на это заявил, что в Кремле собираются ждать либо изменения позиции президента Украины Владимира Зеленского по переговорам с Россией или же его смены, пытаясь договариться с уже будущим украинским гарантом.

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