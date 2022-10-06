ВСУ полностью освободили Боровскую общину в Харьковской области: обновленная карта войны

Украинские военные продолжают продвижение на Харьковском и Херсонском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные карты Deepstatemap.

Так, согласно данным карты, наши защитники полностью деоккупировали Боровскую общину Харьковской области. Таким образом, ВСУ продвинулись дальше в направлении Сватового (Луганская область). Кроме того, украинские бойцы вошли в село Дудчаны в Херсонской области.