ВСУ полностью освободили Боровскую общину в Харьковской области: обновленная карта войны
Фото: ВСУ освободили Боровскую общину в Харьковской области (Getty Images)
Украинские военные продолжают продвижение на Харьковском и Херсонском направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные карты Deepstatemap.
Так, согласно данным карты, наши защитники полностью деоккупировали Боровскую общину Харьковской области. Таким образом, ВСУ продвинулись дальше в направлении Сватового (Луганская область).
Кроме того, украинские бойцы вошли в село Дудчаны в Херсонской области.
Напомним, полиция вернулась в Боровскую территориальную общину в Харьковской области.
Кроме того, вчера президент Владимир Зеленский подтвердил из освобождение Нововоскресенского, Новогригорьевки и Петропавловки в Херсонской области.
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