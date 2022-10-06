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ВСУ полностью освободили Боровскую общину в Харьковской области: обновленная карта войны

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Четверг 06 октября 2022 15:39
ВСУ полностью освободили Боровскую общину в Харьковской области: обновленная карта войны Фото: ВСУ освободили Боровскую общину в Харьковской области (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские военные продолжают продвижение на Харьковском и Херсонском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные карты Deepstatemap.

Так, согласно данным карты, наши защитники полностью деоккупировали Боровскую общину Харьковской области. Таким образом, ВСУ продвинулись дальше в направлении Сватового (Луганская область).

ВСУ полностью освободили Боровскую общину в Харьковской области: обновленная карта войны Кроме того, украинские бойцы вошли в село Дудчаны в Херсонской области.

ВСУ полностью освободили Боровскую общину в Харьковской области: обновленная карта войны

Напомним, полиция вернулась в Боровскую территориальную общину в Харьковской области.

Кроме того, вчера президент Владимир Зеленский подтвердил из освобождение Нововоскресенского, Новогригорьевки и Петропавловки в Херсонской области.

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