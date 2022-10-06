ua ru
Чт, 06 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Одессе сработала ПВО во время тревоги

Новина українською →
Четверг 06 октября 2022 20:10
В Одессе сработала ПВО во время тревоги Фото: в Одессе сработало ПВО во время тревоги (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

В Одессе снова раздались взрывы в четверг, 6 октября. При этом в области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Одесского городского совета.

Сообщается, что в городе сработала система противовоздушной обороны.

Местные одесские СМИ пишут о сбитии двух иранских дронов-камикадзе над Одесской областью.

Обновлено

Одесский горсовет сообщил, что россияне снова атаковали область дронами-камикадзе. При этом три беспилотника "Shahed-136" сбили силы ПВО над морем.

Напомним, что местные жители ранее сообщали о взрывах в районе Фонтана в Одессе.

Сегодня взрывы были слышны и в Киеве. Причиной этого стали учения, которые проводят саперы в области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса
NEWS
Новый формат. Что такое Европейское политическое сообщество и при чем тут Украина
Новый формат. Что такое Европейское политическое сообщество и при чем тут Украина
DAILY
Клеймо террориста. Как США могут ослабить Путина и превратить РФ в страну-изгоя
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Клеймо террориста. Как США могут ослабить Путина и превратить РФ в страну-изгоя