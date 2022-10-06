В Одессе сработала ПВО во время тревоги

В Одессе снова раздались взрывы в четверг, 6 октября. При этом в области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Одесского городского совета.

Сообщается, что в городе сработала система противовоздушной обороны.

Местные одесские СМИ пишут о сбитии двух иранских дронов-камикадзе над Одесской областью.

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Одесский горсовет сообщил, что россияне снова атаковали область дронами-камикадзе. При этом три беспилотника "Shahed-136" сбили силы ПВО над морем.

Напомним, что местные жители ранее сообщали о взрывах в районе Фонтана в Одессе.

Сегодня взрывы были слышны и в Киеве. Причиной этого стали учения, которые проводят саперы в области.

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