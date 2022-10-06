Оккупанты обстреляли Сумскую область: повреждены дома, в одной громаде пропал свет

Российские войска днем сегодня, 6 октября, несколько раз обстреляли села Юнакивской громады Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

Часть громады осталась без электроснабжения. По официальным данным, к концу суток все ремонтные работы должны завершиться.

Удары наносились из ствольной артиллерии. В одном из сел громады повреждены частные дома мирных жителей. Выбиты окна в трех домах, разбиты заборы, гаражи и хозяйственные постройки. Обломками поубивало домашнюю птицу.

Напомним, что 3 октября российские войска обстреляли поселок Кияница в Юнакивской громаде Сумской области из САУ. В результате удара пострадали дома и автомобили.

Также в тот же день россияне атаковали Ахтырский район Сумской области. В результате обстрелов россиян было повреждено предприятие.

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