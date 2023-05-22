Визит Зеленского на саммит G7 и пакет военной помощи от США: новости за выходные

В субботу, 20 мая, украинский президент Владимир Зеленский приехал на саммит "Большой семерки" в Японию, а США в это время объявили о новом пакете военной помощи для Украины.
Детальнее о том, что произошло на выходных, - в материале РБК-Украина.
Новости за 20 мая:
Во время вражеской атаки дронов на Киев, обломок упал на крышу девятиэтажного здания; произошел пожар.
Международная "коалиция истребителей" для Украины уже начала формироваться;
США будут усиливать сдерживание РФ в Черноморском регионе
Все вражеские БПЛА типа "Shahed", которыми россияне пытались атаковать Киев, были уничтожены;
Резников анонсировал новую встречу в формате "Рамштайн";
В Минобороны намекнули, когда F-16 будут патрулировать небо Украины;
ВСУ взяли в плен наемника частной армии Шойгу;
Россияне нанесли по Харькову удар дроном-камикадзе.
Новости за 21 мая:
В Белгородской области РФ ночью было "громко" : раздавались взрывы, возник сильный пожар;
Войска РФ атаковали дронами Днепропетровскую область: силы ПВО сбили все цели;
Игнат рассказал, сколько истребителей F-16 может получить Украина от союзников;
ВСУ ударили по штабу оккупантов в Бердянске;
Россия потеряла в Бахмуте более 100 тысяч военных.
В субботу, 20 мая, президент Украины прибыл с визитом в Японию, где принял участие в саммите стран G7. В городе Хиросима прошел 48-й саммит G7. Среди стран-членов "Большой семерки" такие страны, как США, Япония, Германия, Британия, Франция, Италия, Канада.
В ходе поездки президент провел переговорами в частности с такими мировыми лидерами, как американский президент Джо Байден, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, президент Европейского совета Шарль Мишель и другие.
Все подробности визита президента Украины в Японию можно узнать в материале РБК-Украина.
В воскресенье, 21 мая, Байден сообщил, что США выделят для Украины новый пакет военной помощи. Он включает в себя дополнительные боеприпасы, артиллерию и бронированную технику.
Американский президент заявил, что США делают все возможное для укрепления обороны Украины для противостояния России.
Решение было принято Советом обороны. Речь идет о грузовом транспорте общей массой более 4,5 тонны.
Кадры были сняты операторами одного из центров ССО.
"Ни одно видео, снятое в Бахмуте, в полной мере не передаст происходящее в городе на самом деле, какие титанические усилия прилагают наши воины для его защиты и испытывают на самом деле в аду, который когда-то был одним из самых красивых городов Донбасса", - отмечают военные.
Российский Telegram-канал BAZA сообщил, что дрон с камерой обнаружили на территории Академии водного транспорта.
Россияне говорят, что место инцидента осматривает полиция и взрывотехники. Кто выпустил дрон и как он попал на территории академии – неизвестно.
"Последствия вчерашнего хлопка: россияне тянутся по улицам города в Новоазовск ", - сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
Кроме того, утром в оккупированном городе зафиксировали активное перемещение российских вертолетов со стороны Бердянска и работу ПВО.
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что россияне запустили фейк о якобы исчезновении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
"Главком на месте. Делает свою работу. Только общались", - сказала она.
Папа Римский Франциск попросил кардинала, главу конференции итальянских епископов Маттео Зуппи провести миротворческую миссию, чтобы попытаться помочь положить конец войне в Украине.
Кардинал будет выполнять миссию в соответствии с указаниями Государственного секретариата Ватикана.
Как отмечают в ГСЧС, загорелась открытая территория на улице Владимира Сикевича, 32. Площадь пожара составила 50 квадратных метров.
В ходе переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским президент США Джо Байден подтвердил согласие на обучение наших пилотов на истребителях F-16.
"Я сказал Зеленскому, что будет начато обучение украинских пилотов на самолетах четвертого поколения, включая F-16. Чтобы Украина могла себя защитить", - заявил Байден.
"Глобальная финансовая архитектура устарела, стала нефункциональной и несправедливой... Перед лицом экономических потрясений от пандемии COVID-19 и российского вторжения в Украину она не смогла выполнить свою основную функцию глобальной сети безопасности", - сказал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.
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