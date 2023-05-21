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Войска РФ ночью атаковали дронами Днепропетровскую область: силы ПВО сбили все цели

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Воскресенье 21 мая 2023 07:53
Войска РФ ночью атаковали дронами Днепропетровскую область: силы ПВО сбили все цели Фото: войска РФ ночью атаковали дронами Днепропетровскую область (скриншот видео)
Автор: Константин Широкун

Российские войска сегодня ночью, 21 мая, пытались атаковать Днепропетровскую область беспилотниками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.

"Вчера поздно вечером наши крутые силы ПВО сбили над Синельниковским и Павлоградским районами вражеские беспилотники", - говорится в сообщении главы Днепропетровского облсовета.

Количество уничтоженных вражеских воздушных целей не сообщается. Кроме того, оккупанты рано утром атаковали Никопольский район из тяжелой артиллерии, били по Мировской громаде. Последствия обстрела устанавливаются, обошлось без пострадавших.

Войска РФ массово атакуют Украину дронами

Российские войска активизировали ночные атаки дронами-камикадзе по территории Украины. По словам спикера Сил обороны юга Украины Наталии Гуменюк, удары БПЛА наносятся ночью не только из-за сложностей в работе ПВО. Таким образом, оккупанты также хотят истощить мирное население.

Также сообщается, что такие атаки – это испытание и для экономики украинских регионов, потому что враг бьет по тем областям, которые призваны обеспечивать возможность украинских защитников держать оборону и начинать наступление.

В частности, ночью 19 мая оккупанты пытались атаковать нашу страну при помощи 22 дронов-камикадзе "Шахед" и шести крылатых ракет "Калибр". Большинство из них сбили.

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