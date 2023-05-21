Байден объявил новый пакет военной помощи Украине
США выделяют для Украины новый пакет военной помощи. Он включает в себя дополнительные боеприпасы, артиллерию и бронированную технику.
Соответствующее заявление сделал президент США Джо Байден, передает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Американский лидер анонсировал новый пакет в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита G7. Байден в ходе разговора заявил, что США делают все возможное для укрепления обороны Украины для противостояния России.
Президент США заявил, что новый пакет включает в себя боеприпасы, артиллерию и бронетехнику.
Что получит Украина
Глава Офиса президента Андрей Ермак отметил, что стоимость пакета 375 млн долларов. По его словам, Украина получит:
- дополнительные боеприпасы для HIMARS и артиллерийские снаряды;
- противотанковые управляемые ракеты TOW;
- противотанковые системы Javelin и AT-4;
- мостовые системы;
- бронированные медицинские машины;
- грузовики и прицепы для перевозки тяжелой техники;
- тепловизионные системы;
- запчасти и другое полевое оборудование.
Встреча Байдена и Зеленского
Сегодня, 21 мая, президент Украины Владимир Зеленский встретился с американским лидером Джо Байденом. Политики провели встречу в рамках саммита G7.
Кроме того, Зеленский на саммите провел встречи с другими мировыми лидерами, а именно с премьерами Великобритании, Италии, Канады и Индии, а также с канцлером Германии, президентом Франции, Южной Кореи и европейскими чиновниками.
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