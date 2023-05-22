Візит Зеленського на саміт G7 та пакет військової допомоги від США: новини за вихідні

В суботу, 20 травня, український президент Володимир Зеленський приїхав на саміт "Великої сімки" в Японію, а США тим часом оголосили про новий пакет військової допомоги для України.
Детальніше про те, що сталося на вихідних, - у матеріалі РБК-Україна.
Новини за 20 травня:
Під час ворожої атаки дронів на Київ, уламок впав на дах дев'ятиповерхової будівлі; сталася пожежа.
Міжнародна "коаліція винищувачів" для України нині вже почала формуватися;
США посилюватимуть стримування РФ в Чорноморському регіоні
Всі ворожі БПЛА типу "Shahed", якими росіяни намагались атакувати Київ було знищено;
Резніков анонсував нову зустріч у форматі "Рамштайн";
В Міноборони натякнули, коли F-16 будуть патрулювати небо України;
ЗСУ взяли в полон найманця приватної армії Шойгу;
Росіяни завдали по Харкову удар дроном-камікадзе.
Новини за 21 травня:
У Білгородській області РФ вночі було "гучно": лунали вибухи, виникла сильна пожежа;
Війська РФ атакували дронами Дніпропетровську область: сили ППО збили всі цілі;
Ігнат розповів, скільки винищувачів F-16 може отримати Україна від союзників;
ЗСУ вдарили по штабу окупантів у Бердянську;
Росія втратила у Бахмуті понад 100 тисяч військових.
В суботу, 20 травня, президент України прибув з візитом до Японії, де взяв участь в у саміті країн G7. В місті Хіросіма пройшов 48-й саміт G7. Серед країн членів "Великої сімки" такі країни, як США, Японія, Німеччина, Британія, Франція, Італія, Канада.
Під час поїздки президент провів переговорами зокрема з такими світовими лідерами, як американський президент Джо Байден, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Європейської ради Шарль Мішель та інші.
Усі подробиці щодо візиту президента України до Японії можна дізнатися в матеріалі РБК-Україна.
В неділю, 21 травня, Байден повідомив, що США виділяти для України новий пакет військової допомоги. Він включає додаткові боєприпаси, артилерію та броньовану техніку.
Американський президент заявив, що США роблять усе можливе для зміцнення оборони України для протистояння Росії.
Рішення було ухвалено Радою оборони. Йдеться про вантажний транспорт загальною масою понад 4,5 тонни.
Кадри були зняті операторами одного з центрів ССО.
"Жодне відео, зняте у Бахмуті, сповна не передасть того, що відбувається в місті насправді, які титанічні зусилля докладають наші воїни для його захисту і що відчувають насправді у пеклі, що колись було одним з найгарніших міст Донеччини", - зазначають військові.
Російський Telegram-канал BAZA повідомив, що дрон з камерою знайшли на території Академії водного транспорту.
Росіяни кажуть, місце інциденту оглядає поліція та вибухотехніки. Хто випустив дрон та як він потрапив на території академії - невідомо.
"Наслідки вчорашньої бавовни: росіяни тягнуться вулицями міста в Новоазовськ", - повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Крім того, зранку в окупованому місті зафіксували активне переміщення російських гелікоптерів з боку Бердянська і роботу ППО.
Заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що росіяни запустили фейк про нібито зникнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.
"Главком на місці. Робить свою роботу. Щойно спілкувались", - сказала вона.
Папа Римський Франциск попросив кардинала, голову конференції італійських єпископів Маттео Зуппі провести миротворчу місію, щоб спробувати допомогти покласти край війні в Україні.
Кардинал виконуватиме місію відповідно до вказівок Державного секретаріату Ватикану.
Як відзначають в ДСНС, загорілась відкрита територія на вулиці Володимира Сікевича, 32. Площа пожежі становила 50 квадратних метрів.
Під час переговорів з українським колегою Володимиром Зеленський президент США Джо Байден підтвердив згоду на навчання наших пілотів на винищувачах F-16.
"Я сказав Зеленському, що буде розпочато навчання українських пілотів на літаках четвертого покоління, включно з F-16. Щоб Україна могла себе захистити", - заявив Байден.
"Глобальна фінансова архітектура застаріла, стала нефункціональною та несправедливою... Перед обличчям економічних потрясінь від пандемії COVID-19 і російського вторгнення в Україну, вона не змогла виконати свою основну функцію глобальної мережі безпеки", - сказав генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.
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