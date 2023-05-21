ВСУ ударили по штабу оккупантов в Бердянске, - СтратКом

Украинские военные поразили штаб российской армии во временно оккупированном Бердянске Запорожской области. Россияне утверждают, что ВСУ применили дальнобойные ракеты Storm Shadow.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом ВСУ.

Вчера вечером в оккупированном Бердянске слышали взрывы, а затем в городе вспыхнул пожар.

"В результате ночного удара Силы обороны успешно поразили штаб одного из подразделений оккупантов в городе Бердянск. Потери противника уточняются", - говорят в СтратКоме.

Фото: ВСУ ударили по штабу оккупантов в Бердянске (t.me/AFUStratCom)

При этом оккупанты заявляют, что ВСУ якобы выпустили семь ракет, среди которых четыре британских дальнобойных Storm Shadow. Пропаганды пишут, что "шесть ракет перехватила ПВО".

Ситуация в Бердянске

Город Бердянск расположен на побережье Азовского моря и с самого начала полномасштабного вторжения России находится под контролем оккупантов.

скриншот deepstatemap.live

Россиян используют порт Бердянска для военных целей. Так, в марте прошлого года ВСУ ударили по базе врага в морском порту временно оккупированного Бердянска.

В результате операции крупные российские десантные корабли "Орск", "Цезарь Кунников", "Новочеркасск" получили повреждения, а "Саратов" был уничтожен.

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