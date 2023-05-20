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Россияне нанесли по Харькову удар дроном-камикадзе

Новина українською →
Харьковская область, Суббота 20 мая 2023 19:42
Россияне нанесли по Харькову удар дроном-камикадзе Фото: военные РФ нанесли по удару Харькову (https://t.me/prokuratura_kharkiv)
Автор: Карина Левицкая

С помощью дрона-камикадзе россияне атаковали Харьков. В результате удара был поврежден дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Харьковской областной прокуратуры.

"При процессуальном руководстве Слободской окружной прокуратуры г. Харькова начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны", - говорится в заявлении.

По данным следствия, 20 мая около 14.30 российские военные запустили на Харьков беспилотник. По предварительным данным, это был дрон-камикадзе "Ланцет".

В результате российского удара зафиксировано попадание в здание объекта инфраструктуры в Слободском районе.

Заметим, что несмотря на то, что сейчас Харьков стал недоступным для российской пехоты, это не мешает РФ использовать по городу артиллерию и авиацию. Обычно оккупанты используют ракеты С-300 для обстрелов города.

Напомним, ночью, 14 мая, армия РФ нанесла ракетный удар по Новобаварскому району города Харьков.

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