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Зеленский прибыл с визитом в Японию на саммит G7: все подробности поездки

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Суббота 20 мая 2023 11:39
Зеленский прибыл с визитом в Японию на саммит G7: все подробности поездки Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 20 мая, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Японию, где примет участие в саммите стран G7.

Все подробности относительно визита президента Украины в Японию - в материале РБК-Украина.

Зеленский прибыл в Японию

"Япония. G7. Важные встречи с партнерами и друзьями Украины. Безопасность и усиление сотрудничества для нашей победы. Сегодня мир станет ближе", - сообщил президент в Telegram-канале.

Также в сеть попали и другие видео из аэропорта в Хиросиме.

Саммит G7

Лидеры G7 встретились в японском городе Хиросима. Саммит проходит с 19 по 21 мая. Среди его участников:

  • Канада - премьер-министр Джастин Трюдо;
  • Франция - президент Эммануэль Макрон;
  • Германия - канцлер Олаф Шольц;
  • Италия - премьер-министр Джорджа Мэлони;
  • Япония - премьер-министр Фумио Кисида;
  • Великобритания - премьер-министр Риши Сунак;
  • США - президент Джо Байден;
  • ЕС - Урсула фон дер Ляен, глава Еврокомиссии и Шарль Мишель, председатель Европейского совета.

Чего ожидать?

По словам руководителя Офиса президента Андрея Ермака, во время поездки в Японию, Владимир Зеленский встретится с президентом США. Ожидается, что стороны обсудят подготовку пилотов Украины на F-16.

Согласно данным Politico, Байден собирается объявить о новом пакете военной помощи Украине на сумму 375 млн долларов после встречи с украинским коллегой

В частности президент Штатов планирует обсудить с бразильским коллегой Луисом Инасиу Лулой да Силвой и премьер-министром Индии Нарендрой Моди войну на территории Украины. Байден планирует поднять вопрос их роли в "поддержке основного и самого главного элемента любого результата, а именно суверенитета и территориальной целостности".

Что этому предшествовало?

Турне по странам ЕС

На прошлой неделе президент Украины посетил ряд стран Европы, включая Италию, Германию, Британию и Францию. Там он встретился с чиновниками и лидерами стран-членов ЕС.

"Возвращаемся домой с новыми оборонными пакетами: больше нового, мощного оружия для фронта, больше защиты для наших людей. Больше политической поддержки", - написал президент при возвращении в Украину.

РБК-Украина раскрывало все подробности турне Зеленского в страны ЕС.

Поездка в Саудовскую Аравию

Вчера, 19 мая, президент также посетил Саудовскую Аравию, где встретился с наследным принцем Мухаммадом бин Салманом аль-Саудом и выступил на саммите Лиги арабских государств.

Как отметил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, в каждой стране Владимира Зеленского приветствуются лидером свободного мира. Россию в это время унижают в тех регионах, которые она считала "своими".

Участие на саммите G7

В ходе поездок Владимира Зеленского ряд западных СМИ сообщали о его планах по участию на саммите G7.

Секретарь СНБО Алексей Данилов подтвердил непосредственное участие президента на саммите, однако позже пресс-служба ведомства заявила о том, что Зеленский присоединится к встрече лидеров в онлайн-режиме.

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