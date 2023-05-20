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Резников анонсировал новую встречу в формате "Рамштайн"

Новина українською →
Украина, Суббота 20 мая 2023 15:49
Резников анонсировал новую встречу в формате "Рамштайн" Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

На следующей неделе состоится встреча министров обороны в формате Рамштайн. Одной из тем будет увеличение ПВО в Украине.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Fecebook.

"Укрепление ПВО/ПРО остается нашим приоритетом №1. Наземные системы - от ПЗРК то мощных батарей - и ракеты к ним неизменно в фокусе. Об этом, в частности, мы будем говорить с коллегами на очередной встрече в формате "Рамштайн" на следующей неделе", – говорится в заявлении.

Он также отметил, что решения, которые сегодня принимают украинские партнеры по самолетам – это важный этап, но не конец пути.

"Потребуется время, ресурсы и много очень квалифицированного труда, пока наше небо станет безопаснее", - добавил Резников.

Детальнее о "Рамштайне"

Встречи в формате "Рамштайн" - это серия дипломатических встреч министров обороны нескольких десятков стран мира.

Основной целью "Рамштайна" является обсуждение, синхронизация и ускорение предоставления Украине. То есть министры обороны разных стран мира обсуждают, какое оружие будут предоставлять Украине для ускорения окончания войны.

Прошло 11 встреч министров в формате "Рамштайн".

Все подробности 11-й встречи контактной группы по обороне в формате "Рамштайн" можно узнать в материале РБК-Украина.

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Война России против Украины Алексей Резников Встреча Рамштайн
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