Ермак: уже сейчас формируется международная коалиция для передачи истребителей Украине
Международная "коалиция истребителей" для Украины в настоящее время уже начала формироваться, и ряд стран объявили о готовности обучать наших пилотов, а также снабжать отечественные Воздушные Силы западными боевыми самолетами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.
"Уже сейчас формируется международная коалиция для предоставления истребителям Украины. Объединенными усилиями украинских пилотов будут готовить, ВС ВСУ будут снабжать самолетами", - отметил чиновник.
Руководитель ОП в этом контексте поблагодарил государства, которые помогают Украине защищать наше небо и города от российских атак.
Так, Ермак выразил благодарность президенту США Джо Байдену "за решительность и лидерство, вновь продемонстрированные в ходе нашей войны за независимость".
"Решение поддержать международную коалицию истребителей крайне важно для спасения тысяч жизней гражданских и победы над безжалостным агрессором", - подчеркивает он.
Также Ермак поблагодарил советника американского президента по нацбезопасности Джейка Салливана и отметил, что "это была отличная командная работа".
"Ранее на этой неделе премьер-министр Великобритании Риши Сунак, а также премьер-министр Нидерландов Марк Рютте пообещали создать международную коалицию истребителей для Украины. Уже сейчас она формируется. Также спасибо за ваше лидерство. Чтобы создать и начать, нужно быть достаточно крутыми", - пишет руководитель ОП.
Он добавил, что украинская сторона "добьемся своего", и "в нашем небе не будет россиян, не будет их и на нашей земле".
Напомним, 19 мая президент США Джо Байден заявил, что его страна поддерживает обучение пилотов Украины на F-16. Это событие ознаменовало начало коалиции истребителей для Украины, отреагировал позже руководитель ОП Андрей Ермак.
Перед этим в СМИ появилась информация, что США и союзники планируют предоставить Украине истребители F-16. При этом сроки поставок пока остаются неизвестными. Самолеты не будут участвовать в возможном контрнаступлении ВСУ.
Добавим, что на днях президент Владимир Зеленский рассказал, что кроме Британии и Нидерландов Франция также поддержала коалицию истребителей для Украины.
В целом советник министра обороны Украины Юрий Сак сообщил, что Украина надеется получить от партнеров около 40-50 современных истребителей F-16. Это позволило бы сформировать три-четыре эскадрильи для защиты украинского неба.
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