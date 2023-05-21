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Сколько истребителей F-16 может получить Украина от союзников: оценка Игната

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Воскресенье 21 мая 2023 11:09
Сколько истребителей F-16 может получить Украина от союзников: оценка Игната Фото: Юрий Игнат, спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины (mil.in.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Украинские военные в будущем могут получить несколько десятков истребителей F-16. Самолеты будут передавать вероятно подразделениями.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

Как отметил Игнат, во время передачи подразделениями речь идет о более 12 самолетах.

"Таким образом, несколько десятков самолетов могут быть переданы Украине сначала для решения текущих задач", - сказал спикер командования Воздушных сил.

В то же время он отметил, что сегодня в арсенале Украины находятся четыре типа основных самолетов:

  • СУ-24;
  • СУ-25;
  • МиГ-29;
  • СУ-27.

"Эти все типы самолетов может заменить единственный многоцелевой самолет F-16", - заметил Игнат.

Чем F-16 особенны?

По словам генерал-лейтенанта Николая Олещука, F-16 способны эффективно уничтожать воздушные угрозы со стороны России еще на границе. Это поможет не подпускать вражеские ракеты и дроны к нашим городам.

В частности:

  • истребители помогли бы завоевать планировку в воздушном пространстве;
  • отогнать вражескую авиацию благодаря ракетам класса "воздух-воздух" с дальностью до 180 км;
  • наносить высокоточные удары по российским войскам при контрнаступательных действиях;
  • вернуть контроль над Черным морем;
  • сделать работу пилотов эффективной и безопасной;

США дали зеленый свет

Во время саммита G7 президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил о поддержке совместных усилий союзников и партнеров по подготовке украинских пилотов на истребителях четвертого поколения, включая F-16.

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