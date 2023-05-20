ВСУ взяли в плен наемника частной армии Шойгу: что он рассказал

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командующего Сухопутными войсками Александра Сырского.

Пленный оккупант рассказал, что в ЧВК попал после получения повестки. Сначала его отправили под Санкт-Петербург, но никакого обучения там не проходили, а только получили форму.

После этого оккупантов перебросили под Белгород, откуда отвезли на оккупированный Донбасс якобы с "гуманитарной миссией". По словам пленного, им сказали, что они в ЧВК, которая входит в состав Минобороны РФ.

"Нам сказали, что это от Министерства обороны, что это одно звено. Нам говорили ЧВК, нам не говорили, что мы будем воевать, нам сказали, что мы вернемся домой через полгода, а не как мобилизованные после завершения спецоперации", - рассказал оккупант.

Сначала он с другими бойцами ЧВК находился в оккупированной Амвросиевке, где помогал устанавливать палаточный лагерь. Однако позже их перебросили на позиции, фактически бросив на произвол судьбы.

Как рассказывает оккупант, на позициях он пробыл две ночи и полдня, постоянно находясь под обстрелами, а связи с командованием не было. После этого он и сдался в плен.

Частная армия Шойгу

Между руководителем ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным и руководством МО РФ возник конфликт, после того, как министерство запретило Пригожину набирать заключенных в свою "армию". В то же время этим стало заниматься российское Министерство обороны под прикрытием частной военной компании, которую напрямую связывают с министром обороны.

Российский диктатор Владимир Путин во время этого спора все же избрал сторону Шойгу, оставив Пригожина в стороне от легкого способа вербовки наемников.

На днях основатель российского ППК "Вагнера" признал, что наемники не могут окружить подразделения Сил обороны Украины в Бахмуте из-за потери устойчивых флангов к северу и югу от города и обвинил Минобороны РФ в потере выгодных позиций.

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