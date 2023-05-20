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Ночная атака на Киев: все вражеские дроны были уничтожены

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Суббота 20 мая 2023 05:16
Ночная атака на Киев: все вражеские дроны были уничтожены Фото: стали известны последствия атаки на Киев (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Все вражеские БПЛА типа Shahed, которыми россияне пытались атаковать Киев ночью 20 мая, были уничтожены силами ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию.

В КГВА отметили, что это уже 11-я атака на столицу с начала мая.

"Враг всеми силами пытается нанести поражение по ключевым объектам в Киеве и одновременно истощить ресурсы нашей ПВО. Кроме того, таким образом рашисты стремятся держать в глубоком психологическом напряжении гражданское население. В мае киевляне не слышали сирены воздушной тревоги всего 4 дня", - отметил он. начальник КГВА Сергей Попко.

Он отметил, что все российские дроны, летевшие на Киев, были уничтожены силами ПВО.

Последствия падения обломков

  • В Днепровском р-не произошло возгорание жилого дома, пожар ликвидирован. Без жертв;
  • в Дарницком р-не повреждения здания СТО, припаркованных авто;
  • в Печерском р-не повреждения окон жилого дома;
  • в Соломенском р-не – дорожное покрытие и автотранспорт.

Информация о пострадавших не поступала, отметили в КГВА.

Напомним, что ночью, 20 мая, в Украине была объявлена воздушная тревога. В столице работало ПВО, а в результате падения обломков произошел пожар на крыше многоэтажки.

Кроме того, взрывы раздавались в Краматорске Донецкой области.

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