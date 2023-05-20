Ночная атака на Киев: все вражеские дроны были уничтожены
Все вражеские БПЛА типа Shahed, которыми россияне пытались атаковать Киев ночью 20 мая, были уничтожены силами ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию.
В КГВА отметили, что это уже 11-я атака на столицу с начала мая.
"Враг всеми силами пытается нанести поражение по ключевым объектам в Киеве и одновременно истощить ресурсы нашей ПВО. Кроме того, таким образом рашисты стремятся держать в глубоком психологическом напряжении гражданское население. В мае киевляне не слышали сирены воздушной тревоги всего 4 дня", - отметил он. начальник КГВА Сергей Попко.
Он отметил, что все российские дроны, летевшие на Киев, были уничтожены силами ПВО.
Последствия падения обломков
- В Днепровском р-не произошло возгорание жилого дома, пожар ликвидирован. Без жертв;
- в Дарницком р-не повреждения здания СТО, припаркованных авто;
- в Печерском р-не повреждения окон жилого дома;
- в Соломенском р-не – дорожное покрытие и автотранспорт.
Информация о пострадавших не поступала, отметили в КГВА.
Напомним, что ночью, 20 мая, в Украине была объявлена воздушная тревога. В столице работало ПВО, а в результате падения обломков произошел пожар на крыше многоэтажки.
Кроме того, взрывы раздавались в Краматорске Донецкой области.
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