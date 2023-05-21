В Белгородской области РФ ночью было "громко": звучали взрывы, возник сильный пожар

Сегодня ночью, 21 мая, в Белгородской области РФ звучали взрывы, после которых возник сильный пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Shot .

Сообщается, что возгорание началось неподалеку от города Шебекино Белгородской области. Первоначально местные жители сообщали, что на окраине города виден сильный пожар и зарево.

Вскоре стало известно, что после взрывов загорелся полигон с твёрдыми бытовыми отходами. На месте работали спасатели, о пострадавших не сообщалось.

Ситуация в Белгородской области РФ

Войска РФ часто используют территорию Белгородской области, чтобы наносить удары по Харькову и населенным пунктам Харьковской области.

Ранее, в результате обстрела Белгородской области, были повреждены дома и линии электропередач.

Также недавно во время обстрела региона один из снарядов упал между двумя многоквартирными жилыми домами. В результате были повреждены окна, балконы, фасады обоих домов и изуродованы 6 автомобилей.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что наши военные не заинтересованы в ударах по территории России.

"Что касается атак российской территории, то мы не атакуем российскую территорию, мы освобождаем нашу законную землю. Мы в этом не заинтересованы, у нас нет лишних времен, сил и оружия", - сказал он.