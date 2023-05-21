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Россия потеряла в Бахмуте более 100 тысяч военных, - Байден

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Хиросима, Воскресенье 21 мая 2023 14:45
Россия потеряла в Бахмуте более 100 тысяч военных, - Байден Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия потеряла в боях за Бахмут уже более 100 тысяч своих военных. Сам город полностью разрушен в результате боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента США Джо Байдена на пресс-конференции после саммита G7 в Японии.

"О Бахмуте говорят - потеряли его или нет. Правда в том, что Россия понесла потери более 100 тысяч человек в Бахмуте. Это тяжело будет заменить. Не важно, оккупирован он или нет - там все равно не осталось много зданий. Это существенно разрушенный город. Но им удалось сковать очень много российских войск, включая группу Вагнера", - заявил он.

Байден сделал заявление в контексте предстоящего контрнаступления ВСУ и вероятной передачи Украине истребителей F-16. По словам президента США, самолеты F-16 не помогли бы украинской армии в Бахмуте.

Потери России

Генштаб ВСУ заявляет, что с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже более 203 тысяч своих военных и тысяч единиц техники.

Как сообщили аналитики рейтинга Global Firepower, Россия потеряла на войне против Украины войско, как у 16 армий стран НАТО.

Также, по словам министра обороны Украины Алексея Резникова, на Бахмутском направлении РФ потеряла уже около 70 тысяч убитыми и ранеными. Он уточнил, что оккупанты теряют в районе Бахмута по батальону в день.

Ситуация в Бахмуте

Украинское политическое и военное командование опровергает заявления россиян о захвате Бахмута. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ продолжают находиться в городе.

По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, ВСУ взять город в полуокружение, а оккупанты потеряли часть господствующих высот в окрестностях Бахмута. Она заверила, что ВСУ держат оборону в районе "Самолет".

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