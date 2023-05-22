Визит Зеленского на саммит G7 и пакет военной помощи от США: новости за выходные

В субботу, 20 мая, украинский президент Владимир Зеленский приехал на саммит "Большой семерки" в Японию, а США в это время объявили о новом пакете военной помощи для Украины.

Детальнее о том, что произошло на выходных, - в материале РБК-Украина .

Война РФ против Украины

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Зеленский на саммите G7

В субботу, 20 мая, президент Украины прибыл с визитом в Японию, где принял участие в саммите стран G7. В городе Хиросима прошел 48-й саммит G7. Среди стран-членов "Большой семерки" такие страны, как США, Япония, Германия, Британия, Франция, Италия, Канада.

В ходе поездки президент провел переговорами в частности с такими мировыми лидерами, как американский президент Джо Байден, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, президент Европейского совета Шарль Мишель и другие.

Все подробности визита президента Украины в Японию можно узнать в материале РБК-Украина.

Байден объявил новый пакет военной помощи Украине

В воскресенье, 21 мая, Байден сообщил, что США выделят для Украины новый пакет военной помощи. Он включает в себя дополнительные боеприпасы, артиллерию и бронированную технику.

Американский президент заявил, что США делают все возможное для укрепления обороны Украины для противостояния России.

В Киеве с сегодняшнего дня запретили въезд грузовиков во время воздушной тревоги

Решение было принято Советом обороны. Речь идет о грузовом транспорте общей массой более 4,5 тонны.

Силы спецопераций показали видео из разрушенного Бахмута

Кадры были сняты операторами одного из центров ССО.

"Ни одно видео, снятое в Бахмуте, в полной мере не передаст происходящее в городе на самом деле, какие титанические усилия прилагают наши воины для его защиты и испытывают на самом деле в аду, который когда-то был одним из самых красивых городов Донбасса", - отмечают военные.

В центре Москвы нашли дрон

Российский Telegram-канал BAZA сообщил, что дрон с камерой обнаружили на территории Академии водного транспорта.

Россияне говорят, что место инцидента осматривает полиция и взрывотехники. Кто выпустил дрон и как он попал на территории академии – неизвестно.

После взрывов в Мариуполе оккупанты перемещают технику в Новоазовск.

"Последствия вчерашнего хлопка: россияне тянутся по улицам города в Новоазовск ", - сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Кроме того, утром в оккупированном городе зафиксировали активное перемещение российских вертолетов со стороны Бердянска и работу ПВО.

Россияне распространили фейк об исчезновении Залужного. Минобороны опровергло

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"Главком на месте. Делает свою работу. Только общались", - сказала она.

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Папа Римский Франциск попросил кардинала, главу конференции итальянских епископов Маттео Зуппи провести миротворческую миссию, чтобы попытаться помочь положить конец войне в Украине.

Кардинал будет выполнять миссию в соответствии с указаниями Государственного секретариата Ватикана.

В Соломенском районе Киева произошел сильный пожар

Как отмечают в ГСЧС, загорелась открытая территория на улице Владимира Сикевича, 32. Площадь пожара составила 50 квадратных метров.

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"Я сказал Зеленскому, что будет начато обучение украинских пилотов на самолетах четвертого поколения, включая F-16. Чтобы Украина могла себя защитить", - заявил Байден.

Гутерреш признал необходимость реформировать Совбез ООН

"Глобальная финансовая архитектура устарела, стала нефункциональной и несправедливой... Перед лицом экономических потрясений от пандемии COVID-19 и российского вторжения в Украину она не смогла выполнить свою основную функцию глобальной сети безопасности", - сказал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.