В ночь на 19 сентября россияне ударили по складу сети зоомаркетов MasterZoo в Киевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу дистрибьютора зоотоваров Suziria Group.

"Ночью наш склад (более 8 000 кв. м) в Киевской области был поврежден во время российской атаки. Наша команда была в укрытии в тот момент - пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте работают экстренные службы и пожар локализуют. После этого будет произведена полная оценка повреждений.

Пострадали зоотовары под брендами Savory, Whiskas, Half&Half, Royal Canin, Club 4 paws, Brit, Special One, Pet Fashion, Buddy Boo, Priroda, Puramur и другие.

Фото: удар РФ уничтожил склад сети зоомаркетов MasterZoo в Киевской области (прессслужба Suziria Group)