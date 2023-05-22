Візит Зеленського на саміт G7 та пакет військової допомоги від США: новини за вихідні

В суботу, 20 травня, український президент Володимир Зеленський приїхав на саміт "Великої сімки" в Японію, а США тим часом оголосили про новий пакет військової допомоги для України.

Детальніше про те, що сталося на вихідних, - у матеріалі РБК-Україна .

Війна РФ проти України

Новини за 20 травня:

Новини за 21 травня:

Зеленський на саміті G7

В суботу, 20 травня, президент України прибув з візитом до Японії, де взяв участь в у саміті країн G7. В місті Хіросіма пройшов 48-й саміт G7. Серед країн членів "Великої сімки" такі країни, як США, Японія, Німеччина, Британія, Франція, Італія, Канада.

Під час поїздки президент провів переговорами зокрема з такими світовими лідерами, як американський президент Джо Байден, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Європейської ради Шарль Мішель та інші.

Усі подробиці щодо візиту президента України до Японії можна дізнатися в матеріалі РБК-Україна.

Байден оголосив новий пакет військової допомоги Україні

В неділю, 21 травня, Байден повідомив, що США виділяти для України новий пакет військової допомоги. Він включає додаткові боєприпаси, артилерію та броньовану техніку.

Американський президент заявив, що США роблять усе можливе для зміцнення оборони України для протистояння Росії.

В Києві відсьогодні заборонили в'їзд вантажівок під час повітряної тривоги

Рішення було ухвалено Радою оборони. Йдеться про вантажний транспорт загальною масою понад 4,5 тонни.

Сили спецоперацій показали відео зі зруйнованого Бахмуту

Кадри були зняті операторами одного з центрів ССО.

"Жодне відео, зняте у Бахмуті, сповна не передасть того, що відбувається в місті насправді, які титанічні зусилля докладають наші воїни для його захисту і що відчувають насправді у пеклі, що колись було одним з найгарніших міст Донеччини", - зазначають військові.

У центрі Москви знайшли дрон

Російський Telegram-канал BAZA повідомив, що дрон з камерою знайшли на території Академії водного транспорту.

Росіяни кажуть, місце інциденту оглядає поліція та вибухотехніки. Хто випустив дрон та як він потрапив на території академії - невідомо.

Після вибухів у Маріуполі окупанти переміщують техніку у Новоазовськ

"Наслідки вчорашньої бавовни: росіяни тягнуться вулицями міста в Новоазовськ", - повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Крім того, зранку в окупованому місті зафіксували активне переміщення російських гелікоптерів з боку Бердянська і роботу ППО.

Росіяни поширили фейк про зникнення Залужного. Міноборони спростувало

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що росіяни запустили фейк про нібито зникнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

"Главком на місці. Робить свою роботу. Щойно спілкувались", - сказала вона.

Папа Римський доручив італійському кардиналу провести миротворчу місію для України

Папа Римський Франциск попросив кардинала, голову конференції італійських єпископів Маттео Зуппі провести миротворчу місію, щоб спробувати допомогти покласти край війні в Україні.

Кардинал виконуватиме місію відповідно до вказівок Державного секретаріату Ватикану.

У Соломʼянському районі Києва відбулась сильна пожежа

Як відзначають в ДСНС, загорілась відкрита територія на вулиці Володимира Сікевича, 32. Площа пожежі становила 50 квадратних метрів.

Байден підтвердив згоду на навчання українських пілотів на F-16

Під час переговорів з українським колегою Володимиром Зеленський президент США Джо Байден підтвердив згоду на навчання наших пілотів на винищувачах F-16.

"Я сказав Зеленському, що буде розпочато навчання українських пілотів на літаках четвертого покоління, включно з F-16. Щоб Україна могла себе захистити", - заявив Байден.

Гутерреш визнав потребу реформувати Радбез ООН

"Глобальна фінансова архітектура застаріла, стала нефункціональною та несправедливою... Перед обличчям економічних потрясінь від пандемії COVID-19 і російського вторгнення в Україну, вона не змогла виконати свою основну функцію глобальної мережі безпеки", - сказав генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.