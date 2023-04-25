Визит премьера Эстонии в Украину и санкции Южной Кореи против РФ: новости за 24 апреля

Вчера, 24 апреля 2023 года, премьер Эстонии Кая Каллас посетила Украину. А правительство Южной Кореи ввело новые меры по экспортному контролю в отношении России и Беларуси.

Война России против Украины: последние новости

Зеленский провел встречу с премьером Эстонии (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Эстонии Каей Каллас в понедельник, 24 апреля.

"Рад приветствовать в Украине премьер-министра Эстонии Каю Каллас", - написал Зеленский.

Президент поблагодарил Калласа и весь эстонский народ за "искреннюю и, что очень важно, своевременную поддержку нашей обороны".

"Если посмотреть в пересчете на душу населения, то помощь для нашей защиты от Эстонии - одна из самых больших в мире", - отметил глава государства.

Южная Корея запретила поставки более 740 товаров в РФ и Белоруссию: подробности

В понедельник, 24 апреля, правительство Южной Кореи ввело новые меры экспортного контроля в отношении России и Беларуси.

Южная Корея объявила о решении усилить экспортный контроль основных промышленных товаров в отношении России и Белоруссии.

"Это ответ на агрессию РФ против Украины. Решение вступит в силу в пятницу", - говорится в сообщении.

Правительство добавило еще 741 товар, принадлежащих к полупроводникам, химикатам, стали, автомобилям, машинам, квантовым компьютерам и другим вещам, к списку товаров, запрещенных к отправке в Россию и Беларусь. Это значительно увеличило общее количество товаров в списке до 798 позиций.

РФ может пойти в наступление на нескольких участках, поэтому США усиливают помощь ВСУ, - Белый дом

Российские военные с улучшением погодных условий могут пойти на наступление на нескольких участках фронта в Украине.

"Мы знаем, что весной, когда погода улучшится, она уже начинает улучшаться, можем ожидать, что россияне захотят пойти в наступление на некоторых участках", - сказал координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби.

Кирби добавил, что США не знают точно, где и как они это сделают. Именно поэтому США хотят обеспечить Украину нужной помощью.

Мы уже готовим нашу энергетическую систему к следующей зиме, - Зеленский

Украинские власти уже ведут подготовку энергетической системы страны к следующей зиме.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в Житомирской области было проведено специальное координационное совещание. На нем обсуждались как вопросы восстановления области, так и всей энергосистемы Украины.

"Подробно рассмотрели безопасность, экономическую и социальную ситуацию в области. Есть решения, в частности о возобновлении энергетики после российских ударов. И уже готовим нашу энергетику к следующей зиме", - сказал президент.

Футбольная сборная Украины продолжит отбор на Евро-2024, невзирая на участие Беларуси

Сборная Украины по футболу не будет сниматься с отбора на Евро-2024, несмотря на запрет на участие в турнирах, где присутствуют россияне или белорусы.

"Национальная сборная Украины продолжит свои официальные выступления по отбору на чемпионат Европы-2024. Благодарю Министерство молодежи и спорта Украины за оперативный ответ и четкое разъяснение ситуации", - сказал глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.

При этом он привел текст письма Минмолодежьспорта, в котором говорится, что участие в отборе на Евро-2024 разрешили, поскольку организаторы турнира решили разводить украинскую и белорусскую команды.

Сырский о Бахмуте: не только обороняем, но и контратакуем. Это дает выиграть время

Украинские бойцы в Бахмуте не только ведут оборонительные действия, но и активно контратакуют. Что дает возможность нашим силам уничтожать лучшие подразделения врага и выигрывать время.

Отмечено, что сегодня генерал Сырский работает в районах боевых действий в Лиманском и Бахмутском направлениях, где заслушал командиров и проанализировал оперативную обстановку. Сейчас ситуация контролируемая.

"На Бахмутском направлении ситуация остается напряженной. Продолжаются тяжелые бои. В нескольких пригородных населенных пунктах Бахмута наступательные действия врага потерпели неудачу", - рассказал Сырский.

Обстрел аэродрома "Канатово". СБУ задержала экс-командира одной из частей ССО

СБУ задержала бывшего исполняющего обязанности командира одной из частей Сил спецоперации Романа Червинского. Его подозревают в причастности к неудачной операции, завершившейся ударом россиян по аэродрому под Кропивницким.

"Романа Червинского задержали в Тернопольской области утром в понедельник", - сообщил источник.

Иран за полгода доставил в Россию более 300 000 снарядов и миллион боеприпасов, - WSJ

Иранские власти с помощью грузовых судов за последние шесть месяцев доставили в Россию более 300 тысяч артиллерийских снарядов и миллион патронов.

Вооружение поставляется русскими кораблями через Каспийское море. Затем оно направляется военным, воюющим в Украине.

Как сообщают источники на Ближнем Востоке, последняя партия из Ирана для России была отправлена в начале марта. Вооружение находилось на борту российского грузового корабля "Расул Гамзатов". Там насчитывалось 1000 контейнеров с 2000 артиллерийскими снарядами.

Британия, США и ЕС ввели новые санкции против Ирана

В понедельник, 24 апреля, Европейский союз, США и Великобритания ввели новые санкции против Ирана.

Европейский союз принял 7-й пакет санкций против лиц и организаций, виновных в нарушениях прав человека в Иране.

Британия и США объявили о новых санкциях в отношении должностных лиц иранского режима, ответственных за нарушение прав человека, в частности со стороны Корпуса стражей исламской революции.

"Великобритания, США и ЕС совершили последовательные и скоординированные действия, чтобы привлечь режим к ответственности, ежемесячно объявляя санкции в отношении тех, кто реагирует на нарушение прав человека", - говорится в сообщении.