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Британия, США и ЕС ввели новые санкции против Ирана

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Понедельник 24 апреля 2023 15:56
Британия, США и ЕС ввели новые санкции против Ирана Фото: Флаг Ирана (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В понедельник, 24 апреля, Европейский союз, США и Великобритания ввели новые санкции против Ирана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницы МИД Британии и Шведского председательства в Совете ЕС.

Европейский союз принял 7-й пакет санкций против лиц и организаций, виновных в нарушениях прав человека в Иране.

Британия и США объявили о новых санкциях в отношении должностных лиц иранского режима, ответственных за нарушение прав человека, в частности со стороны Корпуса стражей исламской революции.

"Великобритания, США и ЕС совершили последовательные и скоординированные действия, чтобы привлечь режим к ответственности, ежемесячно объявляя санкции в отношении тех, кто реагирует на нарушение прав человека", - говорится в сообщении.

К списку добавили следующие лица:

  • Мохаммад Назар Азими - командующий КСИР Наджаф Ашраф Западного штаба, ответственный за жестокое подавление протестов в провинции Керманшах;
  • Хабиб Шахсавари - командующий провинциальным корпусом КСИР провинции в Западном Азербайджане, ответственный за репрессии против протестующих в Махабаде и Пираншехре;
  • Мохсен Карими - командующий КСИР в провинции Маркази, ответственный за жестокое подавление протестов, включая 19-летнего демонстранта Мехршада Шахиди;
  • Ахмад Кадем - командир оперативной базы КСИР в Кербеле, ответственный за подавление протестов в городе Изех, провинция Хузестан.

"Великобритания также играла ведущую роль в международных усилиях привлечения иранского режима к ответственности за его репрессии, например, работая с партнерами, чтобы исключить Иран из Комиссии ООН из положения женщин и начать расследование под руководством ООН по делу о репрессиях", - добавили в МИД. Великобритании.

Напомним, что в среду, 19 апреля, Соединенные Штаты Америки ввели новые санкции против компаний, помогавших поставлять Ирану электронику для беспилотников.

В понедельник, 27 марта, Канада ввела десятый пакет санкций против Ирана. Под ограничения попали изготовители беспилотников и баллистических ракет.

Парламент Ирана одобрил предложения к изменению закона об усилении наказания для тех, кто совершил насилие в отношении женщин.

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