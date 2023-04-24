В Швейцарии попытались оправдаться за отказ от передачи Украине вооружения

Швейцария не оказывает Украине военную помощь, поскольку "не поддерживает войны". Также причиной является принцип нейтралитета.

Об этом заявил посол Швейцарии в Берлине Пауль Зегер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Augsburger Allgemeine.

Посол выступил в защиту решения правительства в Берне отказаться от передачи Украине боеприпасов швейцарского производства.

"Это также означает, что мы не поддерживаем войны", - заявил Зегер и сослался на принцип нейтралитета.

Посол назвал его чрезвычайно важным в Швейцарии.

"Это часть нашей ДНК", - добавил Зегер.

Напомним, ранее президент Швейцарии Ален Берсе заявлял, что Швейцария не планирует из-за своего нейтралитета разрешать реэкспорт на Украину поставленных Германии и Испании швейцарских вооружений.

Также мы писали, что в Швейцарии отклонили инициативу, которой предлагалось разрешить реэкспорт оружия в Украину.

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