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Южная Корея запретила поставки более 740 товаров в РФ и Беларусь: подробности

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Понедельник 24 апреля 2023 16:21
Южная Корея запретила поставки более 740 товаров в РФ и Беларусь: подробности Фото: Флаг Южной Кореи (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В понедельник, 24 апреля, правительство Южной Кореи ввело новые меры экспортного контроля в отношении России и Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение министерства торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи, о котором пишет Yonhap News Agency.

Южная Корея объявила о решении усилить экспортный контроль основных промышленных товаров в отношении России и Беларуси.

"Это ответ на агрессию РФ против Украины. Решение вступит в силу в пятницу", - говорится в сообщении.

Правительство добавило еще 741 товар, принадлежащих к полупроводникам, химикатам, стали, автомобилям, машинам, квантовым компьютерам и другим вещам, к списку товаров, запрещенных к отправке в Россию и Беларусь. Это значительно увеличило общее количество товаров в списке до 798 позиций.

"Этот шаг был сделан, поскольку велика вероятность того, что эти предметы будут использоваться странами-импортерами для оружия и военных целей. Министерство проведет индивидуальный анализ исключительных случаев поставок в обе страны", - добавили в правительстве Южной Кореи.

Напомним, на этой неделе президент США Джо Байден на следующей неделе проведет переговоры с коллегой из Южной Кореи Юна Сок Йолем. Они будут обсуждать войну России против Украины.

В канцелярии президента Южной Кореи заявили, что любое решение о предоставлении летальной помощи Украине в ее войне с Россией будет зависеть от действий Москвы.

Соединенные Штаты будут тесно координировать работу с Южной Кореей. В частности, в контексте усиления поддержки Украины.

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