Оккупанты хотят включить детей в реестр военного учета РФ, - мэр Мелитополя

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Мелитопольского городского головы Ивана Федорова.

"Сначала оккупанты взяли под контроль детей, которым должно исполниться 14 лет: хотят вручать им российские паспорта", - говорится в заявлении.

По его словам, теперь они передают данные в кремлевский реестр избирателей, в который включают и 14-летних детей. Далее их планируют присоединить к единому реестру военного учета РФ.

"Хотят в будущем вручить электронные повестки в военкомат. Дети в оккупации - под особой угрозой", - добавил мэр города.