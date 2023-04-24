Оккупанты хотят включить детей в реестр военного учета РФ, - мэр Мелитополя
Захватчики хотят включить детей в реестр военного учета РФ на оккупированных территориях Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Мелитопольского городского головы Ивана Федорова.
"Сначала оккупанты взяли под контроль детей, которым должно исполниться 14 лет: хотят вручать им российские паспорта", - говорится в заявлении.
По его словам, теперь они передают данные в кремлевский реестр избирателей, в который включают и 14-летних детей. Далее их планируют присоединить к единому реестру военного учета РФ.
"Хотят в будущем вручить электронные повестки в военкомат. Дети в оккупации - под особой угрозой", - добавил мэр города.
Напомним, что во временно оккупированном Мелитополе военкоматы собирают данные граждан, получивших паспорта РФ.
Россияне уже могут раздавать повестки жителям временно занятых территорий Украины в электронном формате.
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