Візит прем'єра Естонії до України та санкції Південної Кореї проти РФ: новини за 24 квітня

Війна Росії проти України: останні новини

Зеленський провів зустріч з прем'єром Естонії (відео)

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з прем’єр-міністром Естонії Каєю Каллас у понеділок, 24 квітня.

"Радий вітати в Україні прем’єр-міністра Естонії Каю Каллас", - написав Зеленський.

Президент подякував Каллас та всьому естонському народу за "щиру і, що дуже важливо, вчасну підтримку нашої оборони".

"Якщо поглянути в перерахунку на душу населення, то допомога для нашого захисту від Естонії - одна з найбільших у світі", - зазначив глава держави.

Південна Корея заборонила постачання понад 740 товарів до РФ і Білорусі: подробиці

В понеділок, 24 квітня, уряд Південної Кореї запровадив нові заходи експортного контролю щодо Росії та Білорусі.

Південна Корея оголосила про рішення посилити експортний контроль основних промислових товарів щодо Росії та Білорусі.

"Це є відповіддю на агресію РФ проти України. Рішення набуде чинності у п'ятницю", - йдеться у повідомленні.

Уряд додав ще 741 товар, що належать до напівпровідників, хімікатів, сталі, автомобілів, машин, квантових комп'ютерів та інших речей, до списку товарів, заборонених до відправки у Росію та Білорусь. Це значно збільшило загальну кількість товарів у списку до 798 позицій.

РФ може піти у наступ на кількох ділянках, тому США посилюють допомогу ЗСУ, - Білий дім

Російські військові з покращенням погодних умов можуть піти у наступ на кількох ділянках фронту в Україні.

"Ми знаємо, що навесні, коли погода покращиться, а вона вже починає покращуватися, можемо очікувати, що росіяни захочуть піти в наступ на деяких ділянках", - сказав координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі.

Кірбі додав, що США не знають точно, де і як вони це зроблять. Саме тому США хочуть забезпечити Україну потрібною допомогою.

Ми вже готуємо нашу енергетичну систему до наступної зими, - Зеленський

Українська влада вже веде підготовку енергетичної системи країни до наступної зими.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що у Житомирській області було проведено спеціальну координаційну нараду. На ній обговорювали як питання відновлення області, так і всієї енергосистеми України.

"Детально розглянули безпеку, економічну та соціальну ситуацію в області. Є рішення, зокрема щодо відновлення енергетики після російських ударів. І вже готуємо нашу енергетику до наступної зими", - сказав президент.

Футбольна збірна України продовжить відбір на Євро-2024, незважаючи на участь Білорусі

Збірна України з футболу не зніматиметься з відбору на Євро-2024, попри заборону участі у турнірах, де присутні росіяни чи білоруси.

"Національна збірна України продовжить свої офіційні виступи з відбору на чемпіонат Європи-2024. Дякую Міністерству молоді та спорту України за оперативну відповідь та чітке роз'яснення ситуації", - сказав голова Української асоціації футболу Андрій Павелко.

При цьому він навів текст листа Мінмолодьспорту, в якому сказано, що участь у відборі на Євро-2024 дозволили, оскільки організатори турніру вирішили розводити українську та білоруську команди.

Сирський про Бахмут: не лише обороняємо, а й контратакуємо. Це дає виграти час

Українські бійці у Бахмуті не лише ведуть оборонні дії, але й активно контратакують. Що дає можливість наших силам знищувати кращі підрозділи ворога і вигравати час.

Зазначено, що сьогодні генерал Сирський працює у районах бойових дій на Лиманському та Бахмутському напрямках, де заслухав командирів та проаналізував оперативну обстановку. Наразі ситуація є контрольованою.

"На Бахмутському напрямку ситуація залишається напруженою. Тривають важкі бої. У декількох приміських населених пунктах Бахмута наступальні дії ворога зазнали невдач", - розповів Сирський.

Обстріл аеродрому "Канатове". СБУ затримала екс-командира однієї з частин ССО

СБУ затримала колишнього виконувача обов’язків командира однієї з частин Сил спецоперації Романа Червінського. Його підозрюють в причетності до невдалої операції, яка завершилася ударом росіян по аеродрому під Кропивницьким.

"Романа Червінського затримали в Тернопільській області вранці у понеділок", - повідомило виданню джерело.

Іран за пів року доставив у Росію понад 300 000 снарядів і мільйон боєприпасів, - WSJ

Іранська влада, за допомогою вантажних суден, за останні шість місяців доставила у Росію понад 300 тисяч артилерійських снарядів та мільйон патронів.

Озброєння постачається російськими кораблями через Каспійське море. Потім воно направляється військовим, які воюють в Україні.

Як повідомляють джерела на Близькому Сході, останню партію з Ірану для Росії було відправлено на початку березня. Озброєння знаходилось на борту російського вантажного корабля "Расул Гамзатов". Там нараховувалось 1000 контейнерів з 2000 артилерійськими снарядами.

Британія, США та ЄС запровадили нові санкції проти Ірану

У понеділок, 24 квітня, Європейський союз, США та Британія запровадили нові санкції проти Ірану.

Європейський союз ухвалив 7-й пакет санкцій проти осіб та організацій, винних у порушеннях прав людини в Ірані.

Британія та США оголосила про нові санкції щодо посадових осіб іранського режиму, відповідальних за порушення прав людини, зокрема з боку Корпусу вартових ісламської революції.

"Великобританія, США та ЄС зробили послідовні та скоординовані дії, щоб притягнути режим до відповідальності, щомісяця оголошуючи санкції щодо тих, хто реагує на порушення прав людини", - йдеться у повідомленні.