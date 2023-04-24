Силы ПВО уничтожили девять российских беспилотников, - Воздушные силы ВСУ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Командование Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что шесть ударных "Shahed-136/131" были сбиты на восточном направлении - в зоне ответственности воздушного командования "Восток". Два ударных "Ланцета" и один БПЛА оперативно-тактического уровня уничтожили в зоне ответственности воздушного командования "Юг".

"24 апреля 2023 года подразделениями Воздушных сил ВС Украины уничтожены девять вражеских беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что осенью и зимой украинская ПВО смогла отбить большое количество враждебных целей. Однако на это была израсходована значительная часть вооружения и зенитно-ракетных комплексов.

Также ранее мы писали, что в субботу, 22 апреля, украинским военным удалось сбить вертолет Ми-24 и четыре беспилотника оккупантов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.