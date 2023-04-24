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Силы ПВО уничтожили девять российских беспилотников, - Воздушные силы ВСУ

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Украина, Понедельник 24 апреля 2023 20:15
Силы ПВО уничтожили девять российских беспилотников, - Воздушные силы ВСУ Фото: силы ПВО уничтожили девять российских беспилотников (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украинские силы противовоздушной обороны в понедельник, 24 апреля, уничтожили девять вражеских беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Командование Воздушных сил ВСУ.

"24 апреля 2023 года подразделениями Воздушных сил ВС Украины уничтожены девять вражеских беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что шесть ударных "Shahed-136/131" были сбиты на восточном направлении - в зоне ответственности воздушного командования "Восток". Два ударных "Ланцета" и один БПЛА оперативно-тактического уровня уничтожили в зоне ответственности воздушного командования "Юг".

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что осенью и зимой украинская ПВО смогла отбить большое количество враждебных целей. Однако на это была израсходована значительная часть вооружения и зенитно-ракетных комплексов.

Также ранее мы писали, что в субботу, 22 апреля, украинским военным удалось сбить вертолет Ми-24 и четыре беспилотника оккупантов.

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