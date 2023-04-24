В Черкасской области разоблачили агентку ФСБ: хотела устроиться в органы власти

Российская шпионка хотела устроиться в органы местного самоуправления в Черкасской области. Ее разоблачили и задержали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

По данным следствия, предательницей оказалась местная жительница. Женщину дистанционно завербовала российская ФСБ в начале этого года. За работу ей обещали денежное вознаграждение.

По указанию оккупантов, шпионка собирала данные о размещении и базировании украинских военных в Черкасской области. Также она собирала данные о воинских частях. Информацию передавала через закрытый чат в мессенджере посредством координат и детального описания объектов.

Кроме того, предательница распространяла в запрещенной в Украине соцсети "ВКонтакте" фейки о войне в Украине и оправдывала действия оккупантов.

Позже агентка получила от врага еще одну задачу - устроиться в органы власти, чтобы собирать данные об объектах критической инфраструктуры. Реализовать свой план ей не удалось, поскольку ее вовремя разоблачила СБУ.

Во время обыска у шпионки обнаружили телефон, где была переписка с представителем ФСБ. Женщине объявили подозрение по двум статьям УКУ. Ей избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Фото: в Черкасской области задержан российский агент (ssu.gov.ua)